«Золотая лихорадка». В двух отраслях средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей

Наиболее динамичный прирост заработных плат в России отмечен сразу в нескольких секторах экономики. Абсолютным лидером стала сфера финансов и страхования: за год средний доход сотрудников здесь вырос на 25%. Об этом со ссылкой на Росстат сообщает ТАСС .

Высокую положительную динамику также продемонстрировала отрасль добычи металлических руд — прирост составил 20%. Аналогичный показатель зафиксирован в сфере производства нефтепродуктов.

Кроме того, на 22% увеличились средние зарплаты у специалистов, занятых в трубопроводном транспорте.

По итогам марта сразу в пяти профессиональных областях среднемесячный доход превысил отметку в 200 тысяч рублей. В их число вошли: добыча нефти и природного газа, производство табачных изделий. Наиболее высокие зарплаты по итогам месяца зарегистрированы в финансовом и страховом секторах — в среднем около 314 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата врачей в Тульской области превысила 124 тысячи рублей.