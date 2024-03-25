Андрей Воробьев: 52 человека, которые пострадали в результате теракта, выписаны сегодня из больниц столичного региона

Пятьдесят два человека, которые получили травмы в результате теракта в Crocus City Hall, были выписаны сегодня из больниц столичного региона. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается пострадавших, в стационары были госпитализированы 145 человек, у большинства — огнестрельные ранения. Сегодня из больниц Москвы и Подмосковья выписали пятьдесят два человека — все чувствуют себя хорошо и могут возвращаться домой к своим близким», - рассказал глава региона.

По его словам, под наблюдением медиков остаются девяносто три человека, в их числе пять детей. Состояние девяти пациентов оценивается как крайне тяжелое, в их числе ребенок.

Воробьев отметил, что изначально пациентов в очень тяжелом состоянии доставляли в Центр хирургии им. Вишневского и другие учреждения федерального уровня. Он поблагодарил врачей за их труд.