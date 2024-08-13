Андрей Воробьев: 860 человек, большинство из которых дети, прибыли в Подмосковье из Курской области

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Курск были отправлены автобусы, чтобы доставить людей в пункты временного размещения. Всего в Подмосковье прибыли 860 человек, в том числе 659 детей. Некоторым из них не исполнилось и года.

«Еще более 60 мальчишек и девчонок до четырех лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский «Добрый дом» принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», - рассказал губернатор.

Для размещения людей были подготовлены детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкино, Егорьевске, Подольске, Ступино, Коломне и Люберцах.

Утром во вторник в Центр медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах были доставлены 103 ребенка. Еще 34 ребенка приехали в семейный центр помощи семье и детям «Вдохновение» в Коломне, 17 женщин с 25 детьми приняли в пансионате «Сосновый бор» в Ступино.

В пунктах временного размещения для всех организовано горячее питание. Также там работают медики и психологи.