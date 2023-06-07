Андрей Воробьев анонсировал открытие первого в Подмосковье современного детского госпиталя

«Вы знаете, что в Мытищах у нас работает НИКИ Детства. Нисо Джумаевна (Одинаева, директор института – прим. ред.) должна быть здесь, приветствуем вас. Туда каждый год приезжают порядка 200 тысяч человек из 76 регионов нашей страны», – сказал губернатор.

Глава региона поблагодарил всю команду института. Сегодня на его территории проходит не только лечение, но и реабилитация юных пациентов.

«В следующем году наша задача – в первом полугодии открыть первый в Подмосковье современный детский госпиталь. Стройка идет полным ходом. Все, что касается формы, мы сделаем, я уверен, безупречно, даже оборудование. Самый сложный вопрос, Светлана Анатольевна (Стригункова, первый зампред правительства Московской области – прим. ред.) – это, конечно, врачи», – подчеркнул губернатор.

Он отметил, что очень важно найти для центра мощную, современную, талантливую команду врачей, которая сделает его флагманом детского здравоохранения.