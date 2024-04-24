Андрей Воробьев: более миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов обсудил подготовку к акции «День добрых дел». Она пройдет в последний учебный день апреля и объединит более миллиона школьников.

«Дети у нас активно участвуют в разных мероприятиях, связанных и с наведением порядка, и с оказанием помощи, а также в благотворительных акциях — например, пишут письма на фронт, что очень важно для наших защитников Отечества», - сказал губернатор.

В рамках акции школьники приведут в порядок территории у школ, в парках, у памятников. Также ребята развесят кормушки и скворечники, покрасят скамейки, засеют газоны.

Как отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе, для школьников организуют экскурсии — они смогут посетить различные предприятия области, ветеринарные станции, питомники цветов, фермерские хозяйства, музеи, пожарные станции.

«Везде они смогут не только ознакомиться с деятельностью этих предприятий, но и сделать там что-то полезное», - добавила министр.

Помимо этого, в рамках акции пройдет конкурс фотографий и видео добрых дел. Материалы нужно будет опубликовать в соцсетях с хештегом #ДеньДобрыхДелПодмосковье. Победителей назовут 2 мая, их ждут подарки.

Свои программы подготовят и школы региона. К примеру, учащиеся Образовательного центра «Багратион» смогут навестить ветеранов и подготовить для бойцов СВО аптечки со всеми необходимыми медикаментами. В Апрелевской СОШ №1 высадят 33 сиреневых куста как символ подвига 33-й армии — в 1941 году она освободила Наро-Фоминск от немецко-фашистских захватчиков. Школа №8 Дмитрова проведет благотворительную ярмарку. Все собранные средства направят на закупку беспилотников для бойцов СВО.