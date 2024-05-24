Андрей Воробьев дал старт работе нового цеха по производству химических средств защиты растений в Щелково

В Подмосковье запустили цех по производству химических средств защиты растений. Старт его работе дал губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

Губернатор Подмосковья поблагодарил генерального директора предприятия за работу, а также вручил ему Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а отличившимся специалистам — областные награды.

«Знаю, что здесь работают талантливые, вовлеченные в это очень важное для страны, для нашего Подмосковья дело. Вы — большие молодцы! <…> Отдельные слова благодарности нашему президенту, Фонду развития промышленности, который принял в этом активное участие. Мы гордимся, что на территории Подмосковья находится такое передовое, конкурентоспособное во всем мире предприятие», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Губернатор напомнил, что соглашение о строительстве завода по производству действующего вещества для гербицидов и пестицидов было подписано на ПМЭФ-2022.

Полностью автоматизированный цех, который построили в рамках проекта импортозамещения, будет производить свыше двадцати тысяч тонн продукции — инсектицидов, протравителей семян и фунгицидов. Продукцию планируют поставлять в российские регионы и за границу, в том числе в Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Турцию, Египет и Сербию.

Как рассказал гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, подмосковное предприятие занимает почти пятую часть российского рынка средств защиты растений. Благодаря открытию нового цеха промышленные мощности могут вырасти на пятнадцать процентов.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Инвестиции в расширение производства составили 1,8 миллиарда рублей, из которых 950 миллионов на льготных условиях предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Запуск второго цеха запланирован на следующий год.

Также в рамках инвестпроекта ведется строительство первого в стране завода по производству исходных компонентов для создания средств защиты растений. Сейчас эту продукцию импортируют из Индии и Китая.