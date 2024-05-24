Андрей Воробьев дал старт работе нового цеха по производству химических средств защиты растений в Щелково

Губернатор Воробьев
Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

В Подмосковье запустили цех по производству химических средств защиты растений. Старт его работе дал губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

Губернатор Подмосковья поблагодарил генерального директора предприятия за работу, а также вручил ему Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а отличившимся специалистам — областные награды.

«Знаю, что здесь работают талантливые, вовлеченные в это очень важное для страны, для нашего Подмосковья дело. Вы — большие молодцы! <…> Отдельные слова благодарности нашему президенту, Фонду развития промышленности, который принял в этом активное участие. Мы гордимся, что на территории Подмосковья находится такое передовое, конкурентоспособное во всем мире предприятие», — сказал Андрей Воробьев.

Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Губернатор напомнил, что соглашение о строительстве завода по производству действующего вещества для гербицидов и пестицидов было подписано на ПМЭФ-2022.

Полностью автоматизированный цех, который построили в рамках проекта импортозамещения, будет производить свыше двадцати тысяч тонн продукции — инсектицидов, протравителей семян и фунгицидов. Продукцию планируют поставлять в российские регионы и за границу, в том числе в Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Турцию, Египет и Сербию.

Как рассказал гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, подмосковное предприятие занимает почти пятую часть российского рынка средств защиты растений. Благодаря открытию нового цеха промышленные мощности могут вырасти на пятнадцать процентов.

Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Антон Чернов

Фото: [Антон Чернов]

Инвестиции в расширение производства составили 1,8 миллиарда рублей, из которых 950 миллионов на льготных условиях предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Запуск второго цеха запланирован на следующий год.

Также в рамках инвестпроекта ведется строительство первого в стране завода по производству исходных компонентов для создания средств защиты растений. Сейчас эту продукцию импортируют из Индии и Китая.

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Андрей Воробьев
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