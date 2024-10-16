Андрей Воробьев: движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях сообщил об открытии движения по участку автодороги М-5 «Урал» в обход Октябрьского и Островцов в Люберцах.

С вводом одиннадцатикилометрового участка из указанных населенных пунктов будут выведены транзитные потоки транспорта, а также вдвое будет снижена нагрузка на Новорязанское шоссе. Таким образом, у жителей шести округов появится возможность добираться до столицы в час пик на полтора часа быстрее.

Воробьев добавил, что в рамках реализации проекта обустроили восемь полос, построили восемь путепроводов и мостов, а также развязки на пересечении с Островецким шоссе в Раменском округе и подъездной дорогой к Жуковскому.