Андрей Воробьев: Еще шесть объектов здравоохранения открыли в Подмосковье после капремонта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в минувшую пятницу ввели в эксплуатацию после капремонта сразу 5 медучреждений, сейчас — 6, и планируется, что до конца года свои двери откроет еще ряд важных для жителей объектов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Всего за этот и следующий год приведем в порядок свыше 280 лечебных заведений. Как театр начинается с вешалки, так и здравоохранение начинается с приветливой регистратуры или приемного отделения, понятной навигации, светлых и чистых кабинетов и палат, современной диагностики. Мы продолжаем большую работу по обновлению и перезагрузке наших поликлиник, стационаров, ФАПов, амбулаторий», — отметил глава региона.

Отмечается, что за счет умных решений, современных материалов объекты сдаются быстрее на полгода. Раньше капитальный ремонт в среднем длился 1,5-2 года, а теперь — 1-1,5.

В Подмосковье на этой неделе ввели в эксплуатацию шесть медучреждений, три из них — на базе Щелковской городской больницы. Это терапевтический корпус в самом городе, стационар в Лосино-Петровском и амбулатория в Медвежьих озерах.

Два объекта открыли в Волоколамской больнице — отделение сестринского ухода и инфекционное отделение. Кроме того, после проведенного капремонта возобновила работу Видновская стоматологическая поликлиника.