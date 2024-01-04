Андрей Воробьев исполнил новогодние мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил новогодние мечты детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Так, трехлетний Тимофей из поселка Седово Новоазовского района и четырнадцатилетняя Арина из Серебряных Прудов мечтали о велосипеде. Детям уже передали их подарки.

Одиннадцатилетний Саша из рабочего поселка им. Воровского в Богородском округе хотел полетать на вертолете. В результате в области организовали полет для мальчика и его мамы. Восьмилетний Матвей из Ивантеевки мечтал прокатиться на танке.

«Желание исполнили в Таманской дивизии — здесь Матвей с мамой проехали на прославленном танке Т-80 «Алеша». Экипажу этого танка присвоили звания Героев России и вручили Золотые звезды за уничтожение вражеской техники на СВО», - рассказал Воробьев.

Дима в возрасте четырнадцати лет из Балашихи мечтал о шведской стенке. Подарок уже передали семье. В ближайшее время будет передан велосипед четырехлетнему Славе из Монино.