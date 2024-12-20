Андрей Воробьев исполнит новогодние мечты четверых детей из Подмосковья и ДНР

Глава региона присоединился к акции перед Госсоветом по итогам Года семьи. Губернатор снял с праздничной елки в Кремле три шарика с открытками, на которых было указано, о чем мечтают дети в Новый год.

Так, Настя из Непецино мечтает посетить студию «Детского радио». Девочке восемь лет. Ее ровесник Дима из Домодедово хочет получить в подарок беговую дорожку. Братья Тимофей (девять лет) и Данил (семь лет) из села Павлополь Донецкой Народной Республики написали, что хотят подарок-сюрприз.

Фото: [ Константин Семенец ]

«Мы обязательно исполним желания ребят в ближайшее время! Такие акции заставляют наших детей верить в чудеса! И здорово, что мы можем им в этом помочь», - отметил губернатор.

Акцию организует «Движение первых». В этом году ей дали старт 5 декабря.