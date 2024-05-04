Андрей Воробьев навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своей рабочей поездки в Дмитров навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В настоящий момент в центре проживает более 120 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 23 лет с особенностями физического и интеллектуального развития. Часть детей и подростков находятся в центре постоянно, часть — на дневном пребывании. Примечательно, что пять лет назад Андрей Воробьев уже навещал ребят. Тогда он подарил им щенка, которого назвали Бонифаций (или просто Боня).

«Мне очень радостно снова видеть вас, ребята. Вас очень хвалят педагоги. Мы гордимся вашими успехами, потому что абсолютное их большинство происходит через преодоление, желание, стремление доказать, что я могу это сделать. Хочу поблагодарить ваших педагогов, которые все здесь делают с любовью. Каждый ваш успех и в спорте, и в другой какой-то деятельности — это очень важно», — сказал Андрей Воробьев.

Он также рассказал, что всего в Подмосковье 6 подобных семейных центров, где ребята могут получать и образование, и навыки труда. При этом еще 11 лет назад в Подмосковье было 44 детских дома. Все их закрыли. На их месте сегодня работают школы, детсады, центры психологической помощи, различные кружки.

Губернатора встретил Филипп Батенин. В 2019 году он был еще школьником, а сегодня — студент Института «Первая Академия медиа» РЭУ Плеханова, учится на факультете медиакоммуникаций. Вместе с Филиппом ребята показали губернатору, что нового у них появилось за последние 5 лет. Пригласили на урок кулинарии. Здесь они учатся готовить что-то вкусненькое. Сегодня красили яйца, выпекали куличи к Пасхе — один из них подарили губернатору.

Еще воспитанники центра продемонстрировали, как выращивают цветы. Благодаря этому на территории центра очень уютно. Главный цветок здесь — фиалка. Его дарят на все праздники — и педагогам, и родителям, и приезжающим гостям.

За чашкой чая педагоги и воспитанники центра рассказали губернатору о своих достижениях, показали рисунки. Сообщили, что помогают волонтерам делать окопные свечи, сухие души, маскировочные сети для участников СВО.