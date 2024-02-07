Андрей Воробьев: новые автобусы закупят в этом году для «Мострансавто»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу подразделения АО «Мострансавто» в Истре — МАП №7. Он ознакомился с образцами новых автобусов и зоной техобслуживания, а также провел встречу с главами филиалов и производственных баз предприятия.

«Мы понимаем, что без должного оснащения автобусами, их ремонта, внедрения технологических решений, как, например, цифровизация диспетчерской службы, невозможно управлять такой большой системой. Это серьезная задача и понятно, что в одиночку никто из нас не справится — ее можно решить только командным подходом», - сказал губернатор.

По его словам, наиболее важным вызовом сейчас является дефицит сотрудников. В компанию необходимо трудоустроить около тысячи водителей и три сотни слесарей. Воробьев напомнил, что средняя зарплата водителей составляет девяносто пять тысяч рублей, а с февраля ее проиндексировали на 5,5%.

«Также продолжим обновлять автопарк. В прошлом году приобрели 1,3 тысячи единиц, и в этом планируем крупную закупку», - рассказал глава региона.

В общей сложности на балансе «Мострансавто» свыше пяти с половиной тысяч автобусов. Парк обновляется каждый год. В текущем поставят еще 1,1 тысячи автобусов. В основном это машины отечественного производства, но рассматривается возможность закупки транспорта от производителей из Китая. Некоторые такие образцы представили губернатору. У указанных автобусов можно сдвигать по полозьям сиденья, в них увеличенный багажный отсек, а сборка машин максимально роботизирована.