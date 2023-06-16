Андрей Воробьев: новый логистический центр для хранения и переработки сельхозпродукции появится в Люберцах

В Люберцах будет создан крупный производственно-складской комплекс для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, сообщил губернатор Андрей Воробьев после подписания соглашения с гендиректором «ИмпортЛогистик» Владимиром Спиридоновым.

«Развитие агропромышленного комплекса: все, что связано с переработкой, логистикой, хранением продуктов питания, является стратегической задачей для обеспечения продовольственной безопасности страны. Нам приятно, что к нам в Подмосковье приходит все больше компаний, которые хотят этим заниматься», - сказал Воробьев.

По его словам, новый логистический центр построят к 2025 году. В реализацию проекта вложат 5,7 миллиарда рублей. С вводом объекта в Люберцах появится свыше 700 мест для трудоустройства жителей.

«Также на территории комплекса появятся цеха по переработке и упаковке замороженных ягод и овощей, мясопереработке, цех по нарезке сыра и рыбное производство», - добавил Воробьев.

Спиридонов отметил, что создание комплекса поможет производителям с реализацией продукции, а это приведет к расширению производства. Также, сказал он, задача комплекса – создать общедоступную инфраструктуру хранения, логистики и реализации продукции для аграриев.

«От себя лично и от лица компании хочу поблагодарить губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за создание благоприятной среды для ведения и развития бизнеса в Московской области, а также за содействие в реализации проекта», - добавил он.

Ранее губернатор подписал соглашение о создании кондитерского производства в Лыткарино.