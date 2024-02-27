Андрей Воробьев обсудил с главой Подольска развитие городского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой Подольска Григорием Артамоновым планы по развитию муниципалитета. Открывая встречу, он напомнил о коммунальной аварии в Климовске и отметил важность модернизации системы ЖКХ.

«Знаю, что вы регулярно встречаетесь с жителями, разъясняете все, что касается ремонта дворов, подвалов, сетей. То, о чем мы договаривались, обязательно нужно исполнить, включая входные группы, которые мы активно будем делать летом. И, конечно, важно подготовится к следующей зиме», - сказал Воробьев.

Он также подчеркнул, что важно информировать жителей о планах и ходе ремонтных работ весной и летом, так как это может вызвать неудобства в связи с заменой сетей.

В этом году в Климовске заменят пять участков магистральной теплосети и один котел на действующей котельной. Также модернизируют котельное оборудование, заменят запорную арматуру, установят новые индивидуальные тепловые пункты. Программа охватывает замену внутридомовых коммуникаций, капремонт МКД, модернизацию сетей и котельной КСПЗ, строительство новой ветки через микрорайон. Все объекты планируется сдать в этом году.

В Подольске переложат теплосети в Шепчинках, выведут из эксплуатации несколько устаревших котельных и модернизируют две существующие. Также модернизируют сети в микрорайонах Межшоссейный, Парковый, Центральный и Силикатная (Ново-Сырово).

Отдельно обсудили вопрос расселения ветхих домов. Губернатор подчеркнул, что устаревший жилфонд необходимо включить в программу реновации, чтобы предоставить людям новое жилье. По словам главы округа, сейчас в проработке шесть площадок в Шепчинках, Северном и Южном, где можно построить новые дома для переселенцев.

Артамонов также рассказал о ходе благоустройства в муниципалитете. Так, в этом году завершатся второй этап благоустройства «Дубровицкого леса» и третий этап реконструкции парка им. Виктора Талалихина. Также осенью планируется установить стелу «Город трудовой доблести».

Говоря о строительстве образовательных учреждений, глава сообщил, что в этом году введут три новые школы в Климовске, ЖК «Новая Щербинка» и ЖК «Каскад Парк». Кроме того, проведут капремонт в Гимназии №4, достроят три детсада в Климовске, на Вокзальной улице и в ЖК «Каскад Парк». Помимо этого, обновят дошкольное отделение СОШ №24. В программу капремонта в этом году включена и Гимназия им. Подольских курсантов.

Общий объем инвестиций в основной капитал в Подольске в прошлом году превысил 60 миллиардов рублей, всего было создано девять с половиной тысяч рабочих мест. В округе появилось четыре индустриальных парка, резиденты которых создали более 7,6 тысячи рабочих мест. Сейчас в стадии реализации 55 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 67 миллиардов рублей. С запуском производств будет создано 15 тысяч рабочих мест. Два десятка проектов запустят в этом году.