Андрей Воробьев: Организовали телемост с военнослужащими полка Московской области в зоне СВО

«Мы очень рады вас видеть, ребята! Я был в Таманской дивизии, когда вы проходили подготовку. А сейчас ко Дню защитника Отечества вместе с вашими родными и близкими собрались здесь, чтобы, передать самые добрые пожелания. С командирами мы всегда на связи. Знаем, что находитесь в эпицентре, но держитесь вместе, достойно. Вы — наши защитники, наши Герои. Только вперед! — обратился к бойцам Андрей Воробьев.

Отмечается, что пообщаться со своими близкими в Красногорск приехали мамы, сестры, жены и дети бойцов из разных уголков Подмосковья — Дмитрова, Электрогорска, Климовска, Люберец, Серпухова, Электростали, Клина, Ивантеевки, Воскресенска, Сергиева Посада, Лотошино, Лыткарино и даже из-под Костромы.

Бойцы поблагодарили Андрея Воробьева за возможность увидеть близких, а также за помощь, которую Московская область оказывает полку.

«Мы понимаем, как вы беспокоитесь о семьях. И наша задача — делать все, чтобы тыл здесь был прикрыт. Мы не можем заменить вас, но поверьте, стараемся делать все от нас зависящее. Мы вас ждем, мы вами гордимся! Всем ребятам, которые сейчас на задании, передавайте низкий поклон. Сделаем все, чтобы с нашей стороны все вопросы были закрыты», — подчеркнул Воробьев.

Мама и сестра бойца из Королева приехали в Подмосковье из Костромской области. Женщины признались, что, когда узнали о телемосте, не могли поверить, что скоро увидят своего сына и брата, тем более что 23 февраля у него день рождения.