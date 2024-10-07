Андрей Воробьев открыл в Сергиевом Посаде центр постинтернатного сопровождения слепоглухих

Уникальный центр постинтернатного сопровождения слепоглухих открылся в Сергиевом Посаде. На открытие учреждения приехали губернатор Московской области Андрей Воробьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева,

«Центр создан для того, чтобы помогать людям, которые оказались в сложной ситуации, которые хотят получить профессию, быть востребованным, творить добро. И сегодня мы имеем возможность представить им всю необходимую инфраструктуру, а самое главное — преподавателей, которые смогут научить, объяснить, позаботиться», - сказал губернатор.

Центр площадью более семнадцати тысяч квадратных метров построили возле семейного центра, где воспитываются дети в возрасте от трех до 18 лет с полной или частичной потерей зрения и слуха. Учреждение возвели за счет регионального бюджета при поддержке Троице-Сергиевой Лавры. Также из федерального бюджета были выделены средства на капремонт здания интерната. В учреждении обустроили жилые помещения, мастерские, медицинский и реабилитационный блоки, библиотеку, бассейн, спортивный и актовый залы.

«То, что я увидел сегодня, произвело на меня очень сильное впечатление. Здание построено с большой заботой, вниманием, любовью к тем, кто здесь будет жить, трудиться и учиться», – заявил Патриарх Кирилл.

Фото: [ Константин Семенец ]

В центре можно будет получить двенадцать специальностей. Обучение будет вестись по адаптированным программам. С несколькими компаниями уже достигнута договоренность о прохождении производственной практики.