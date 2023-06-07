Андрей Воробьев отметил, что экономика в Подмосковье стабильна

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», - сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.