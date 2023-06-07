Андрей Воробьев отметил, что экономика в Подмосковье стабильна
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.
Несмотря на сложности прошлого года, которые связаны с логистикой, санкциями и непредсказуемостью, в Подмосковье стабильная экономическая ситуация.
«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», - сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.