Андрей Воробьев отметил, что планируется увеличивать количество команд-участников «Кубка Овечкина»

Хоккейный турнир на Кубок Овечкина проходит в Подмосковье с 2018 года при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В нем участвуют команды сильнейших хоккейных школ и академий России. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Приятно, что здесь представлены лучшие спортшколы страны, в том числе, подмосковные. Хочу поблагодарить Александра Овечкина и его маму Татьяну Николаевну, которая является вдохновителем турнира, готовит его. Арена сегодня была полная, думаю, мы и дальше будем успешно проводить турнир и увеличивать количество команд. У нас появляются новые ледовые дворцы, катки — все они востребованы», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Отмечается, что в этом году в турнире принимали участие команды, составленные из игроков 2011 года рождения: «Витязь», «Балашиха» и «Атлант» из Московской области, ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» из Москвы, «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга, «Трактор» из Челябинска, «Салават Юлаев» из Уфы, «Авангард» из Омска, «Ак Барс» из Казани, «Локомотив-2004» из Ярославля. В финале встретились прошлогодний победитель ЦСКА и команда из Северной столицы России. Со счетом 7:2 выиграли москвичи.

«Ажиотаж огромный, ребята довольны — это самое главное, потому что турнир делается для них. Как Андрей Юрьевич сказал, мы будем пытаться делать его более масштабным, приглашать больше команд — на следующий год планируем не 12, а уже 24. Потому что есть интерес. Огромное спасибо губернатору Московской области, я считаю, что это один из лучших, а может и лучший детский турнир в России», — сказал Александр Овечкин.

Перед финальной игрой состоялся гала-матч между «Легендами хоккея» и популярными блогерами. А еще одной изюминкой нынешнего юбилейного «Кубка Овечкина» стал киберхоккейный турнир «Кибер ОвиCUP» с призовым фондом 1 млн рублей. В нем приняли участие более 330 человек из разных регионов России, а также из Финляндии, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Финалисты получили уникальную возможность скрестить клюшки с одним из лучших хоккеистов мира Александром Овечкиным. Пусть и на игровых приставках.