Андрей Воробьев отметил важность «умных» технологий для комфортной жизни людей

Губернатор Воробьев

Фото: [Антон Чернов]

«Умные» технологические решения позволяют улучшить жизнь людей, а также сделать ее удобнее и комфортнее, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я бы хотел обратить внимание, какой эффект дают умные технологические решения. Запись в школу, получение лекарств – все то, что, казалось бы, стоит совершенно других денег. Но ценность для человека – удобство является чувствительным и важным», - сообщил Воробьев в рамках обращения к жителям региона.

Новые технологии позволяют быстро и легко записаться в школу, получить лекарства, посетить медицинских специалистов.

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