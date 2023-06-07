Андрей Воробьев отметил важность «умных» технологий для комфортной жизни людей
Фото: [Антон Чернов]
«Умные» технологические решения позволяют улучшить жизнь людей, а также сделать ее удобнее и комфортнее, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Я бы хотел обратить внимание, какой эффект дают умные технологические решения. Запись в школу, получение лекарств – все то, что, казалось бы, стоит совершенно других денег. Но ценность для человека – удобство является чувствительным и важным», - сообщил Воробьев в рамках обращения к жителям региона.
Новые технологии позволяют быстро и легко записаться в школу, получить лекарства, посетить медицинских специалистов.