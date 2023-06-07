Андрей Воробьев отметил важность «умных» технологий для комфортной жизни людей

«Я бы хотел обратить внимание, какой эффект дают умные технологические решения. Запись в школу, получение лекарств – все то, что, казалось бы, стоит совершенно других денег. Но ценность для человека – удобство является чувствительным и важным», - сообщил Воробьев в рамках обращения к жителям региона.