Андрей Воробьев почтил память погибших военнослужащих дивизии им. Дзержинского

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с командирами и ветеранами отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского возложил цветы к памятнику воинам трех поколений, а также пообщался с членами семей Героев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Сегодня особый день — день, когда мы вспоминаем наших бойцов, Героев, которые, выполняя боевые задачи, государственные задачи, сложили свои жизни. Я хочу сказать особые слова благодарности командирам, потому что в разных ситуациях, когда и где бы они не находились, всегда проявляли профессионализм, заботу и внимание — это отличает нашу дивизию, — отметил Андрей Воробьев.

Отмечается, что в состав ОДОН им. Ф. Э. Дзержинского входит центр специального назначения «Витязь» Росгвардии, созданный для борьбы с терроризмом и освобождения заложников. Его бойцы принимали участие в различных операциях. Каждый год 25 февраля в дивизии вспоминают погибших военнослужащих.

Военнослужащие ОДОН с первых дней принимают участие в спецоперации. Порядка 1 тыс. из них получили государственные награды, двое — стали Героями России. Андрей Воробьев пообщался с близкими тех, кто, к сожалению, не вернулся домой.

На встрече также присутствовала супруга Леонида Махонина Наталья. В 2022-м боец попал под шквальный минометный огонь артиллерии противника. Проявляя мужество, отвагу и самоотверженность, он организовал эвакуацию раненых, но получил несовместимое с жизнью ранение. Сейчас вдова Леонида воспитывает двух сыновей и возглавляет штаб комитета семей воинов Отечества г. о. Балашиха, а также является социальным координатором Фонда «Защитники Отечества».