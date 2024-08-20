Андрей Воробьев: Подмосковье и Ташкентская область будут обмениваться образовательными практиками

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков провели рабочую встречу в Доме Правительства, в рамках которой договорились об обмене опытом в сфере образования. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«К нам приехала большая делегация из Узбекистана, в составе которой представители сферы образования — это и директора, и учителя школ, а также директора дошкольных учреждений. Наша цель сегодня — обсудить с коллегами систему взаимодействия, сотрудничества в образовании. Это касается и дошкольных, и школьных учреждений, проектов развития среднего образования», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава региона выразил надежду, что за неделю члены делегации и Московскую область смогут посмотреть, и, конечно, смогут пообщаться со своими коллегами, с учителями. В составе делегации, которая приехала в Подмосковье из Узбекистана, представители хокимията Ташкентской области, директора местных школ, а также дошкольных учреждений. Их ждет насыщенная программа, в частности, гости планируют посетить Технолицей им. В. И. Долгих в Истре.

«Мы приехали перенять опыт, взять самое лучшее из того, что есть в Московской области. И надо сказать, мы под большим впечатлением от того, что увидели. У вас очень хорошо налажена работа. Мне понравилось то, что в Московской области школы и детсады — это в большинстве своем единый комплекс. Мы многое взяли на заметку, что хотим внедрить у себя», — поделилась директор школы № 1 г. Нурафшон Наталья Ли.

Одна из региональных практик, которая хорошо себя зарекомендовала — это рейтингование школ. В Подмосковье оно проводится с 2016 года. Среди критериев: успеваемость, результаты экзаменов и олимпиад, профессиональные достижения педагогов, работа с вузами и т. д. За это время многие учебные заведения улучшили свои показатели. Все это помогает обеспечить высокое качество образования.