Андрей Воробьев попросил волонтеров уделить особое внимание пострадавшим жителям Климовска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил «Волонтеров Подмосковья» уделить внимание жителям Климовска, чьи дома пострадали при аварии на котельной. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Частная котельная проявила свой высочайший непрофессионализм, микрорайон оказался без тепла. Вот уже 5 суток мы делаем все, чтобы его восстановить. Общаемся с жителями, потому что им тяжело, у них дети, холодные квартиры, где-то перепады электроснабжения или какие-то другие неприятности, связанные с ЖКХ. Сейчас в Климовске из 173 домов к 69 подведено тепло, порядка 60 бригад работают в каждом доме», — сказал Андрей Воробьев.

Он попросил ребят посетить эти адреса и поинтересоваться, узнать, все ли у людей в порядке. Людям сейчас очень важна забота. А также важно получить от данные, объективную картину по каждому адресу, по всем 69 домам. Особое внимание губернатор попросил уделить одиноко проживающим людям, большинство из которых — пенсионеры, а также многодетным. Им сейчас необходима особая забота.

«В Климовске 1207 одиноко проживающих. Часто это люди, которые редко выходят из дома. Им будет приятно, если мы принесем необходимые медикаменты или продукты питания. Мне кажется, когда человеку тяжело, очень важно, чтобы он чувствовал поддержку — начиная с одеяла и калорифера, и заканчивая чем-то другим, важным для человека. Спрашивайте и записывайте, что нужно. Мы всем поможем!», — подчеркнул губернатор.

Сейчас волонтеры разносят одеяла, пледы, обогреватели, тем, кому они нужны, оказывают всю необходимую помощь. Напоминаем, что в Климовске в круглосуточном режиме работают пункты временного пребывания для людей, в домах которых отсутствует отопление:

— ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, д. 20);

— Гимназии им. Подольских курсантов (ул. Революции, д. 2);

— УСЦ «Юность» (мкр. Климовск, проезд Юности, д. 1).