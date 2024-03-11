Андрей Воробьев поручил обеспечить порядок и безопасность на выборах

«Это очень ответственная работа, потому что человеку должно быть понятно, где и как он может проголосовать. Для нас очень важно, чтобы каждый знал свой избирательный участок, чтобы все было удобно и безопасно», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что особенностью Московской агломерации является высокая мобильность, в связи с этим следует уделить особое внимание деталям электронного и надомного голосования.

В Подмосковье на выборах более 36 тысяч членов УИК будут работать на 3,9 тысячи избирательных участков. Также будут организованы 57 временных участков. Кроме того, подготовлено 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных. Число избирателей в регионе превышает шесть миллионов человек.

Как напомнил председатель Избиркома Подмосковья Илья Березкин, сегодня последний день подачи заявлений на дистанционное электронное голосование. Таким образом планируют проголосовать почти 13% избирателей (более 780 тысячи человек, что на 335 тысяч больше, чем годом ранее). Также 143,8 тысячи избирателей из Подмосковья выбрали избирательный участок с помощью механизма «Мобильный избиратель».

За ходом голосования в области будут следить около 12 тысяч общественных наблюдателей. Накануне выборов в Одинцово откроется Центр общественного наблюдения, где будут находиться наблюдатели от кандидатов и политических партий, общественники и полторы сотни иностранных наблюдателей из более чем 15 стран.

Березкин также рассказал о реализации пилотного проекта «Служба заботы», в рамках которого аккумулируются все обращения по выборам — не только от избирателей, но и от членов территориальных и участковых избиркомов. В службу уже поступило более 25 тысяч обращений.

Около 67% УИК оборудованы видеонаблюдением. Остальные будут «покрыты» видеорегистрацией. Перед началом голосования все участки будут обследованы кинологической службой. В ночные часы охрану усилят. Также будут созданы сверхусиленные следственно-оперативные группы.