Андрей Воробьев поздравил бойцов отрядов группировки войск «Запад» с Новым годом
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих социальных сетях поздравил бойцов отрядов группировки войск «Запад» с Новым годом. Он отметил, что соответствующая просьба поступила от замкомандира Таманской дивизии.
«Парни, мы вами гордимся. Пока вы защищаете нашу страну, наш долг — защищать ваши семьи, делать все, чтобы ваши родные и близкие были не одни», - сказал глава региона.
Он напомнил, что в области работает филиал Фонда «Защитники Отечества», где бойцы и члены их семей могут получить всю необходимую помощь с оформлением документов и льгот, реабилитацией.
«Парни, возвращайтесь домой как можно скорее. Мы вас всех ждем с победой!» - заключил губернатор.