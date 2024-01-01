Андрей Воробьев поздравил бойцов отрядов группировки войск «Запад» с Новым годом

Губернатор Воробьев

Фото: [Антон Чернов]

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих социальных сетях поздравил бойцов отрядов группировки войск «Запад» с Новым годом. Он отметил, что соответствующая просьба поступила от замкомандира Таманской дивизии.

«Парни, мы вами гордимся. Пока вы защищаете нашу страну, наш долг — защищать ваши семьи, делать все, чтобы ваши родные и близкие были не одни», - сказал глава региона.

Он напомнил, что в области работает филиал Фонда «Защитники Отечества», где бойцы и члены их семей могут получить всю необходимую помощь с оформлением документов и льгот, реабилитацией.

«Парни, возвращайтесь домой как можно скорее. Мы вас всех ждем с победой!» - заключил губернатор.

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