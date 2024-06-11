Андрей Воробьев поздравил школьника из Лыткарино, набравшего 300 баллов по трем предметам ЕГЭ
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Выпускник Лыткаринской гимназии № 4 Александр Ноздрачев набрал 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях.
«Саша Ноздрачев из Лыткарино — первый 300-балльник в Подмосковье. Поздравляю! Саша набрал высший балл по русскому языку, математике и химии», — отметил губернатор.
Александр Ноздрачев планирует поступать в Физтех-школу биологической и медицинской физики МФТИ, добавил Андрей Воробьев. Выпускник является призером Всероссийской олимпиады школьников по биологии, а также региональной олимпиады по информатике и математике, кроме того, школьник из Лыткарино стал победителем региональной олимпиады по биологии и географии.
Губернатор добавил, что сейчас в Подмосковье восемнадцать выпускников сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов, еще 485 человек получили максимальный балл по одному предмету.
«Напомню, что каждый мультистобалльник получит 100 тысяч рублей, еще 150 тысяч рублей выплатим учителям, которые подготовили двух и более стобалльников», — указал Андрей Воробьев.