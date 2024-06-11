Андрей Воробьев поздравил школьника из Лыткарино, набравшего 300 баллов по трем предметам ЕГЭ

Выпускник Лыткаринской гимназии № 4 Александр Ноздрачев набрал 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях.

«Саша Ноздрачев из Лыткарино — первый 300-балльник в Подмосковье. Поздравляю! Саша набрал высший балл по русскому языку, математике и химии», — отметил губернатор.

Александр Ноздрачев планирует поступать в Физтех-школу биологической и медицинской физики МФТИ, добавил Андрей Воробьев. Выпускник является призером Всероссийской олимпиады школьников по биологии, а также региональной олимпиады по информатике и математике, кроме того, школьник из Лыткарино стал победителем региональной олимпиады по биологии и географии.

Губернатор добавил, что сейчас в Подмосковье восемнадцать выпускников сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов, еще 485 человек получили максимальный балл по одному предмету.