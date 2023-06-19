Андрей Воробьев поздравил жителей Рузы с присвоением городу почетного звания

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на еженедельном совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов по ВКС о присвоении Рузе почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» и поздравил ее жителей.

«Хочу поздравить жителей Рузы с присвоением почетного звания «Населенный пункт воинской доблести», — сказал глава региона.

Напоминаем, что закон о присвоении Рузе почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести» был принят депутатами Мособлдумы на 57-м заседания регионального парламента. Это почетное звание присваивается городам, поселкам, селам и деревням, на чьей земле шли сражения во время Великой Отечественной войны.