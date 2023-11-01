Андрей Воробьев пригласил жителей на выставку-форум «Россия»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить международную выставку-форум «Россия». Соответствующее сообщение было опубликовано в его соцсетях.

«На нашем стенде можно поиграть в стратегию на основе нашего ЦУРа. Наверное, это единственный способ почувствовать себя губернатором, не пройдя выборы. Зато проблемы решать придется вполне реальные, которые мы собрали из «Добродела». Лучшие управленцы получат ценные призы», - рассказал глава региона.

Также он сообщил, что на стенде будут представлены три портала, ведущие в знаковые локации региона — от известных музеев до уникальных производств. Помимо этого, можно будет ознакомиться с интерактивной картой Подмосковья и продукцией от сельхозпроизводителей региона.