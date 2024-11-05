Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Каширского шоссе. В декабре планируют запустить движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105, а после Нового года — по современной разноуровневой развязке на пересечении Володарского и Каширского шоссе.

«Ленинский городской округ активно развивается — это индустриальные парки, новые предприятия, жилые микрорайоны. Поэтому мы рассчитываем, что строительная компания «СтройТрансГаз», с которой мы давно работаем, порадует нас к Новому году, сдав первые два этапа. Хочу поблагодарить всю команду, которая здесь трудится, и еще раз сделать акцент на досрочную сдачу объекта», - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что сейчас дорога сильно загружена, и на маршруты приходится выставлять дополнительные автобусы. Реконструкция объекта позволит автовладельцам и общественному транспорту сэкономить огромное количество времени.

Работы на шоссе разбили на четыре этапа. В рамках первых двух запустят движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105, а также по разноуровневой развязке на пересечении Володарского и Каширского шоссе. Открытие движения по эстакаде обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в направлении столицы, а по развязке — с Каширского шоссе и А-105 на Володарское шоссе. Также появится комфортный выезд в сторону региона, и можно будет сэкономить в дороге до двадцати минут.

В рамках третьего и четвертого реконструируют участок Каширского шоссе от А-105 до Володарского шоссе, возведут развязку на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, расширят 1,3 километра Каширского шоссе, построят три подземных пешеходных перехода, три эстакады и путепровод. Завершить работы по этим этапам планируется в конце 2026 года.

Реконструкции ведется на участках протяженностью по основному ходу около 4,3 километра. На дороге появится от шести до восьми полос движения. Пропускная способность шоссе увеличится на 25–30%. Транспортная доступность улучшится для 500 тысяч жителей.