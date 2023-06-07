Андрей Воробьев рассказал о ходе ремонта стадионов
Фото: [Константин Семенец]
На территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос от местных жителей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
Он уточнил, что в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры.