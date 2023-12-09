Андрей Воробьев: Ребята из Долгопрудного выиграли золото на естественно-научной олимпиаде в Бангкоке
Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ребята из Долгопрудного Мария Торкановская и Роман Кожевников выиграли две золотые медали на Международной естественно-научной олимпиаде в Бангкоке. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Известно, что Маша учится в физтех-лицее им. П. Л. Капицы, а Рома — в физмат-лицее No5. А всего у сборной России шесть золотых медалей.
«Рома и Маша — вы большие молодцы! Рад, что подмосковные школьники в очередной раз показали высокий уровень знаний, которые дают в наших школах. Мы все, как и ваши родители, учителя, наставники, гордимся вами!», — отметил Воробьев.