Андрей Воробьев: Сегодня в Подмосковье мы проводим акцию «Лес будущего»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сегодня в Подмосковье проходит акция «Лес будущего», в рамках которой желающие могут посадить деревья в честь героев, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной войны.

Примечательно, что «Лес будущего» стал частью международной акции «Сад Памяти», которую в 2020 году инициировал президент. За все время проведения участие приняли более пяти с половиной миллионов человек из 50 стран мира.

«Мы подготовили 16 участков в лесных зонах и необходимый инвентарь — перчатки, лопаты, ведра, мечи Колесова и более 100 тыс. саженцев сосны, ели и дуба. А главной площадкой стало Озерецкое участковое лесничество рядом с коттеджным поселком „Лыжник“ в Дмитрове», — рассказал в своих социальных сетях губернатор Воробьев.

Он также пригласил всех желающих взрослых и детей принять участие.