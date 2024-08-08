Андрей Воробьев: сегодня в Подмосковье отправятся первые автобусы с эвакуированными жителями Курской области
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Первые автобусы с эвакуированными жителями Курской области отправятся в Подмосковье уже сегодня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Из региона эвакуируют сто детей и тридцать взрослых, уточнил губернатор. Всего в Курскую область приехали пятнадцать подмосковных автобусов.
«С жителями поедут фельдшеры и социальные работники, чтобы оказать всю необходимую помощь. <…> Жители из Курской области смогут находиться в Подмосковье сколько потребуется. Если понадобится, обеспечим для детей обучение как в школах, так и в пунктах временного размещения», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.
Губернатор добавил, что в детских лагерях в Подольске, Клину и Пушкино подготовлено свыше четырехсот мест для размещения людей, эвакуированных из Курской области. Раненых будут размещать в больницах региона.