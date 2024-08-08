Андрей Воробьев: сегодня в Подмосковье отправятся первые автобусы с эвакуированными жителями Курской области

«С жителями поедут фельдшеры и социальные работники, чтобы оказать всю необходимую помощь. <…> Жители из Курской области смогут находиться в Подмосковье сколько потребуется. Если понадобится, обеспечим для детей обучение как в школах, так и в пунктах временного размещения», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.