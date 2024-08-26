Андрей Воробьев: шесть городов Подмосковья победили на Всероссийском конкурсе благоустройства

Шесть городов Подмосковья вошли в число победителей по итогам девятого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Стараемся делать так, чтобы в каждом уголке Подмосковья были комфортные, уютные пространства для наших жителей и гостей. У нас 47 малых городов — больше всего в стране. Из них 22 имеют статус исторических поселений, поэтому участие в Президентском конкурсе для нас имеет особое значение», - отметил губернатор.

Новые объекты благоустройства появятся в Коломне, Истре, Сергиевом Посаде, Ступино, Наро-Фоминске и Ликино-Дулево. Приступить к их реализации планируется в следующем году.

Так, в Коломне благоустроят сквер «Блюдечко». На эти цели город получил грант в размере 64,5 миллиона рублей. Здесь обустроят зоны отдыха, литературную беседку, арт-объекты и смотровую площадку.

Фото: [ проектное решение ]

В Истре обустроят уютное пространство на территории исторической части города, включая центральную площадь. Там установят мультимедийные стенды, рассказывающие о культурном и историческом наследии Истры. Размер полученного гранта составляет более 90 миллионов рублей.

Фото: [ проектное решение ]

В Сергиевом Посаде благоустроят «Водный сад «Северные Пруды». Парк расположен на Северо-Озерной улице и включает в себя водоем с каскадами ручьев и прудов. Здесь проведут озеленение, обустроят пешеходные тропы, установят спортивные и игровые площадки, проведут транзитный велосипедный маршрут от озера Загорское море. На реализацию проекта выделен грант в размере 64,5 миллиона рублей.

Фото: [ проектное решение ]

Ступино получил почти 97 миллионов рублей на благоустройство Проспекта Победы, который охватывает территорию от улицы Андропова до улицы Горького. Там появятся зоны отдыха, прогулочные зоны, новый фонтан.

Фото: [ проектное решение ]

Такой же грант получил Наро-Фоминск. Там благоустроят Молодежную площадь — установят большой навес, амфитеатр, оборудуют зону тихого отдыха, реконструируют фонтан, обустроят аллею любви и сад влюбленных.

Фото: [ проектное решение ]

Грант в размере около 90 миллионов рублей Ликино-Дулево направит на благоустройство парка «ЛиАЗ». На его территории откроют кафе, книжный двор, летнюю веранду, библиотеки, зону коворкинга, игровую и спортивную площадки, амфитеатр, площадку для выступлений, велодорожки.

Фото: [ проектное решение ]

Всего с 2018 года в конкурсе победили 40 подмосковных проектов. Из них полностью реализовали уже 30. Общая сумма полученных грантов составила почти 503 миллиона рублей.