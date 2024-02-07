Андрей Воробьев: школа на 1,1 тысячи мест в Павловской Слободе откроется в сентябре

Сегодня Андрей Воробьев проверил ход строительства объекта, работы на котором ведутся в рамках национального проекта «Образование», сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В настоящее время готовность здания составляет около тридцати пяти процентов. Строители приступили к устройству фасадных конструкций, а также к монтажу перегородок, вентиляции и оконных блоков. На стадии завершения находятся монолитные работы. Также специалисты устанавливают кровлю и наружные сети. Школа полностью будет готова уже к 1 августа, подчеркнул Андрей Воробьев.

«Здесь и дошкольное, и школьное отделение, а также допобразование. <…> Эта школа в Павловской Слободе — долгожданная, поэтому я очень надеюсь, что все будет сдано вовремя, и детки в новом учебном году уже пойдут сюда на учебу, а кто-то — получать дошкольное образование», — подчеркнул губернатор.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Данная школа позволит разгрузить другие учебные заведения. Сейчас в Павловской Слободе проживают пятнадцать тысяч жителей, в том числе многодетные семьи. В населенном пункте пока только одна школа, в которой учатся около 1,2 тысячи детей при фактической мощности в 650 мест. Еще одно образовательное учреждение на 400 мест есть в деревне Покровское, но классы там тоже переполнены.

В новой школе оборудуют профильные классы, два спортивных зала и актовый зал на 400 мест, столовую с пищеблоком, библиотечно-информационный центр с читальным залом, медицинский блок. Данная школа будет полного дня. При образовательном учреждении откроют различные секции, в том числе по шахматам, журналистике, самбо и робототехнике.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Как рассказал руководитель проекта Илья Шнырев, работы идут по графику. Круглосуточно на объекте трудятся 145 человек.

На территории школы оборудуют многофункциональные площадки для игр и тренировок. Андрей Воробьев также поручил проработать вопрос о создании около образовательного учреждения дополнительной парковки.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Всего в этом году в Московской области будет открыто сорок две школы и сорок восемь детских садов. Еще в сорока двух школах, двадцати детсадах и шести колледжах проведут капремонт.