Андрей Воробьев: Специалисты МФТИ создали устройство, увеличивающее срок перевозки донорских сердец

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что специалисты МФТИ в Долгопрудном создали уникальное устройство, которое увеличивает срок перевозки донорских сердец. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Если раньше максимальный срок пересадки достигал максимум 4-5 часов, то теперь это 6 часов и более. Опытный образец, который можно установить в машину скорой помощи, уже готов», — подчеркнул глава региона.

Он также рассказал, что еще одна технология, которую предложили ученые, это мониторинг состояния донорского сердца. В МФТИ придумали способ, как оценивать показатели с помощью видеокамеры и нескольких источников света. Так можно увеличить количество информации об органе и рассчитать время на транспортировку.