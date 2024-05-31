Андрей Воробьев: свыше 11 тысяч человек обратились в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за год

Подмосковному филиалу государственного фонда «Защитники Отечества» исполнился один год, за это время за помощью обратились свыше 11,5 тысячи человек, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Чаще всего военнослужащие и их близкие обращались по поводу получения выплат за участие в СВО и удостоверения ветерана боевых действий, а также реабилитации.

Сотрудники фонда решили уже свыше пятнадцати тысяч вопросов, а персональные помощники обработали почти шесть тысяч обращений.

«Президент поручил поддерживать военнослужащих, помогать их семьям. <…> К каждому человеку, к каждой семье — индивидуальный подход. Спасибо председателю Госфонда Анне Цивилевой, руководителю нашего регионального отделения Ольге Ермаковой и ее команде за неравнодушие, желание помочь», — написал Андрей Воробьев в своих соцсетях.

Губернатор напомнил, что все услуги в фонде оказываются по принципу «одного окна», также работают выездные специалисты, в том числе юристы, медики и психотерапевты.

Напомним, региональное отделение фонда «Защитники Отечества» находится в БЦ «Кубик» на бульваре Строителей в Красногорске, телефон — 8-498-602-00-23.