Андрей Воробьев: теплосеть М-5 в Дзержинском модернизируют к началу отопительного сезона

Магистральная теплосеть М-5 в Дзержинском будет полностью модернизирована к началу следующего отопительного сезона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в муниципалитет.

М-5 была проложена еще в 60-е годы. К данной теплосети подключены почти тридцать тысяч местных жителей — 167 домов, также теплотрасса питает предприятие ОПК — Центр двойных технологий «Союз», рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

За долгие годы магистральная теплосеть износилась. Кроме того, там отсутствует тепловая изоляция, разрушены опоры и наблюдается высокая коррозия. Все это приводит к большим теплопотерям. Помимо этого, после отключения отопления и опрессовки произошел разрыв трубы, а в ходе последних гидравлических испытаний было выявлено четыре нарушения.

«Мы знаем, в каком состоянии находится теплосеть, от которой питается полгорода и основное предприятие. Сейчас запланировали ряд мероприятий, в ближайшее время подрядчик начинает работы, его задача — в течение летнего периода полностью заменить более трех километров теплосетей. Все решения приняты», — подчеркнул Андрей Воробьев в ходе встречи с местными жителями.

Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ]

Магистральная теплотрасса протяженностью более трех километров проходит от ТЭЦ-22 до Центральной бойлерной. Там нередко случаются аварии, только в прошлом году их было шестнадцать. Как отметил работник Центра двойных технологий «Союз» Сергей Крупенин, прорывы происходили с периодичностью примерно раз в месяц.

«Эту зиму мы пережили непросто. <…> Очень надеемся, что следующую зиму проживем уже без тревог», — отметил он.

После модернизации М-5 можно будет четко регулировать подачу тепла в многоквартирные дома. Работы на объекте пройдут за счет средств резервного фонда и будут длиться около пяти месяцев. Подрядчик уже найден.

Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ] Фото: [ Александра Степанова ]

Также в Дзержинском обновят еще ряд объектов теплоснабжения. Будет проведен ремонт шести ЦТП и модернизировано шесть участков сетей.

Напомним, в Московской области реализуется масштабная программа модернизации ЖКХ. Она рассчитана на пять лет и затронет 5,4 миллиона человек.