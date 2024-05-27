Андрей Воробьев: ученые из Узбекистана участвуют в исследовательских программах ОИЯИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Заседания Совета регионов Республики Узбекистан и России рассказал о совместных проектах Подмосковья и Узбекистана, находящихся в высокой степени готовности.

По его словам, тринадцать ученых из Узбекистана участвуют в исследовательских программах ОИЯИ Дубны, где готовится к запуску коллайдер «НИКА». Всего в реализации масштабного проекта участвуют восемнадцать государств.

«В 2022 году были подписаны соглашения о сотрудничестве между университетом «Дубна» и пятью ведущими техническими вузами Узбекистана. Студенты могут получать двойные дипломы — диплом в своем вузе и в университете «Дубна». А свои дипломные работы делать на базе Академии наук», - продолжил губернатор.

Кроме того, ОИЯИ реализует с научными организациями Узбекистана стратегически важные проекты в сфере ядерной медицины. Помимо этого, был создан кластер облачных вычислений, который интегрирует вычислительные ресурсы Института ядерной физики Узбекистана в облачную систему ОИЯИ.