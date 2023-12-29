Андрей Воробьев: учителя в Подмосковье будут получать доплату за аренду жилья

В Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева будет действовать новая мера поддержки учителей. С 2024 года они будут получать доплату за аренду жилья. Это позволит привлечь в регион больше педагогов.

«Если у тебя нет своей квартиры и ты вынужден ее снимать, то ежемесячно тебе будет начисляться плюс 20 тысяч рублей к зарплате. Эта мера оказалась очень востребованной в здраве, надеюсь, и по линии образования будет хороший отклик, что в конечном итоге приведет к новым успехам, укреплению лидерских позиций», - сказал губернатор.

Он отметил, что в Подмосковье высокий спрос на учителей: число школьников с каждым годом растет на 40-45 тысяч, в регионе ежегодно открывают около тридцати новых образовательных учреждений.

Мерой поддержки смогут воспользоваться и подмосковные педагоги, и приезжие — учителя-предметники и учителя начальных классов. Главным условием является отсутствие у специалиста или членов его семьи собственного жилья В Подмосковье.

Еще одной новой мерой привлечения педагогов станут специальные грантовые выплаты для четырнадцати «примкадных» муниципалитетов, где активно строят школы.