Андрей Воробьев: В Можайске до конца 2025 года запустят производство теплоизоляционных материалов
Фото: [Константин Семенец]
На полях Петербургского международного экономического форума-2024 губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании ООО «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин подписали соглашение о строительстве завода по производству теплоизоляционных материалов на основе базальта. Об этом сообает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Компания „ДорХан ЕРСМ“ запустит в Можайском округе современное производство минеральной ваты — это востребованный материал, сегодня на строительном рынке ощущается его нехватка. Новый завод поможет снизить дефицит. Важно, что это еще и более 350 рабочих мест для наших жителей, — подчеркнул Андрей Воробьев.
Под строительство выбрана площадка на территории производственно-логистического парка «ДорХан–Можайск», где уже функционирует 2 завода предприятия. Цех теплоизоляционных материалов из минеральной ваты займет порядка 12 тыс. кв. м площадей, а цех сэндвич-панелей — 6 тыс. кв. м.
«Мы планируем инвестировать в этот проект около 3 млрд рублей. Первый этап строительства обойдется в 2 млрд рублей, второй — в 1 млрд. На заводе будет использована экологически чистая технология производства ваты», — рассказал Сергей Ханин.