Андрей Воробьев: В Можайске до конца 2025 года запустят производство теплоизоляционных материалов

«Компания „ДорХан ЕРСМ“ запустит в Можайском округе современное производство минеральной ваты — это востребованный материал, сегодня на строительном рынке ощущается его нехватка. Новый завод поможет снизить дефицит. Важно, что это еще и более 350 рабочих мест для наших жителей, — подчеркнул Андрей Воробьев.