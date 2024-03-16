Андрей Воробьев вместе с супругой и сыновьями пришел на избирательный участок
Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня вместе с сыновьями и супругой проголосовал на выборах Президента России. Об этом стало известно благодаря его социальным сетям.
«Дело важное, хочется, чтобы парни с детства понимали, что быть гражданином — это еще и всегда делать выбор, каким путем пойдет дальше наша страна», — подчеркнул Воробьев.
Он рассказал, что он с супругой принял решение привлечь сыновей к избирательному процессу, так как они и сами выражали интерес. Губернатор отметил, что у нас в Подмосковье работают около четырех тысяч избирательных участков.
«Я хочу поблагодарить всех, кто голосует. Всех, кто приходит на избирательные участки, всех, кто работает на избирательных участках. Мы видим большой интерес к выборам, и нас это очень радует. Наша задача — все организовать должным образом. Всем хороших выходных! И с Масленицей!», — сказал Андрей Воробьев.