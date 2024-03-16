Андрей Воробьев вместе с супругой и сыновьями пришел на избирательный участок

«Я хочу поблагодарить всех, кто голосует. Всех, кто приходит на избирательные участки, всех, кто работает на избирательных участках. Мы видим большой интерес к выборам, и нас это очень радует. Наша задача — все организовать должным образом. Всем хороших выходных! И с Масленицей!», — сказал Андрей Воробьев.