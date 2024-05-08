Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам отряда БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня Победы вручил добровольцам отряда БАРС государственные награды — медали «За храбрость» и «За отвагу», а также Ордена Мужества. Военнослужащие пришли на торжественную церемонию со своими семьями.

«Сегодня я имею честь в преддверии великого праздника вручить награды от имени президента. Вы — люди, которые проявили себя совершенно необыкновенным, героическим образом. У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. <…> Завтра — День Победы. И благодаря вам, уверен, Россия вновь ее добьется. <…> Я хотел бы поблагодарить всех, кто присутствуют на этом мероприятии, и детей, которые также нашли возможность прийти. Знаю, что никто так не поддерживает, не ждет, не помогает, как самые близкие», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Добровольцы отряда БАРС — это люди различных профессий. Они прошли серьезную подготовку и по зову сердца отправились защищать рубежи страны. Награды получили одиннадцать военнослужащих, среди них — стрелок-санитар Екатерина. Губернатор вручил ей Орден Мужества.

Во время штурма опорного пункта Екатерина оказала медпомощь более 50 раненым, находясь под непрерывным огнем, а также эвакуировала с линии соприкосновения свыше семидесяти бойцов. Сама девушка получила осколочное ранение и была дважды контужена.

Орден Мужества получил также командир группы Анатолий. Его семья специально переехала из Московской области в ЛНР. Военнослужащий осуществлял инженерное оборудование огневых позиций, прикрывал эвакуацию раненых под минометным огнем и доставлял на передовую боеприпасы и продовольствие. Боец поблагодарил всех, кто защищает страну, в том числе волонтеров, которые организуют сборы помощи для бойцов в зоне СВО.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Водитель-гранатометчик Николай получил медаль «За храбрость» второй степени. На церемонию награждения мужчина пришел с внуком. В составе минометного расчета вместе с сослуживцами боец уничтожил свыше десяти целей противника.

Такую же награду губернатор вручил младшему сержанту Сергею. Он вместе с другими бойцами сумел сорвать попытку ротации личного состава противника. На церемонию награждения военнослужащий пришел со своей семьей. Его супруга в беседе с Андреем Воробьевым призналась, что после того, как ее муж восстановился от ранения, он снова собрался на фронт, однако семья отпустила его только с тем условием, что он будет возить на передовую гуманитарную помощь.