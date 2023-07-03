Андрей Воробьев вручил областные награды сотрудникам Госавтоинспекции

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником и вручил им областные награды.

«Здесь присутствует порядка 200 человек, но службу несут около 5,7 тысячи. Я хочу сказать слова благодарности, мы видим важность вашей работы, ее актуальность», - сказал губернатор в ходе торжественной церемонии.

Воробьев отметил, что для достижения поставленных результатов важны командная работа и партнерство. Он также напомнил, что Подмосковье заметно улучшило показатели в части профилактики ДТП. Область поднялась на двадцатое место в стране по снижению смертности на дорогах.

«Когда в управление системой приходят технологии, новые умные решения, когда каждый экипаж может сказать руководителю, что необходимо поправить – это позволяет нам видеть улучшение ситуации», - добавил губернатор.

Сотрудников также поздравил начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по региону Виктор Кузнецов.

«Мы – единая команда, которая обладает всеми потенциалами для эффективной профилактики дорожно-транспортного травматизма», - подчеркнул он.

В рамках торжественной церемонии награждения были вручены Ордена «За заслуги перед Московской областью» третьей степени, Преподобного Сергия Радонежского, «За доблесть и мужество». Кроме того, были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Подмосковья.