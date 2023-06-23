Андрей Воробьев встретился со штабом общественной поддержки

На прошлой неделе в ходе конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» 380 делегатов поддержали кандидатуру Андрея Воробьева на пост губернатора Подмосковья. Сегодня он встретился со штабом общественной поддержки.

«Цель нашей команды – перемены к лучшему, добрые перемены. Чтобы дети получали качественное образование, и здравоохранение было на должном уровне, транспорт развивался. Понятно, что проблем много, но самое главное, чтобы они решались», - подчеркнул Воробьев.

В штаб вошли главный редактор RT и ИА Sputnik Маргарита Симоньян, боксер и тренер Денис Лебедев, глава областного отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, почетный гражданин Подмосковья Сергей Лысюк, участник СВО Илья Хахриков и другие.

«Мы знаем вас, Андрей Юрьевич, как человека невероятно ответственного, сопереживающего, очень умного и умеющего свой жизненный опыт и свой интеллектуальный багаж использовать для решения проблем людей», - сказала Симоньян.

Она также подчеркнула, что Воробьев является абсолютным патриотом и искренне переживает за страну.

Хахриков подчеркнул, что в Подмосковье оказывают всю необходимую поддержку бойцам СВО. Главврач Видновской РКБ Бутай Бутаев выразил благодарность Воробьеву за внимание, которое оказывается сфере здравоохранения в области. Денис Лебедев напомнил, что Воробьев имеет непосредственное отношение к спорту, а это говорит о дисциплине и патриотизме.

«Я уверен, что с таким подходом и с таким губернатором у нас будет все хорошо, все задачи будут выполнены!» - добавил он.

Победитель конкурса «Учитель года России – 2022» Дмитрий Лутовинов рассказал, как много позитивных изменений произошло в сфере образования в регионе за последние годы – строятся новые школы, закупается современное оборудование. Гендиректор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов добавил, что Подмосковье является центром науки и производства.

«В Подмосковье все направления хорошо развиваются, тем более – потенциал сумасшедший», - сказал он.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 8-10 сентября. Принять участие в голосовании можно будет как очно, так и в дистанционном формате.