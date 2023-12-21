Андрей Воробьев выразил благодарность бойцам СВО и членам их семей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках вручения премии «Мы рядом. Доброе дело» поблагодарил участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает РИАМО .

«Я хочу поблагодарить всех вас, дорогие наши семьи, герои, военнослужащие и дети военнослужащих, потому что сегодня в этом зале те, кто как никто знает все вызовы, сложности, трагедии, героизм, мужество наших ребят», – сказал глава региона.

В рамках церемонии он рассказал о родителях одного из бойцов из Наро-Фоминска, которые после ухода сына на СВО занялись сборкой дронов и другой поддержкой военнослужащих. Премию вручил сын этих жителей — боец с позывным «Скворец».

Также старшему прапорщику Александру Сычеву и сержанту Валерию Половинке посмертно были присвоены звания героев РФ. Рядовой Андрей Мирзоян был посмертно награжден орденом за доблесть и мужество. Кроме того, премия губернатора была вручена генералу Роману Демурчиеву.

В рамках церемонии Никита Михалков также вручил награды неравнодушным жителям. В их числе — Наталья Кульнева, чей сын погиб на спецоперации. Жительница руководит Комитетом семей воинов Отечества. Дмитрий Зернов, который отправился на СВО добровольцем и погиб, был посмертно награжден медалью «За отвагу». Виталий Михалакий был волонтером отряда «ЛизаАлерт» и погиб на СВО. Его супруга занимается сбором гумпомощи, а мать вяжет бойцам носки.