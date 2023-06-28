Глава Подмосковья Андрей Воробьев поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

«Уважаемые мусульмане Подмосковья! Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! Это один из главных исламских праздников, который напоминает о высоких духовных ценностях, вдохновляет на добрые дела. Он укрепляет нравственные начала в жизни, учит душевной щедрости и милосердию, дарит радость общения с близкими», — подчеркнул Воробьев.