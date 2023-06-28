Глава Подмосковья Андрей Воробьев поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил мусульман региона с одним из главных исламских праздников — Курбан-байрамом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Уважаемые мусульмане Подмосковья! Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! Это один из главных исламских праздников, который напоминает о высоких духовных ценностях, вдохновляет на добрые дела. Он укрепляет нравственные начала в жизни, учит душевной щедрости и милосердию, дарит радость общения с близкими», — подчеркнул Воробьев.
Он также подчеркнул, что мусульмане Подмосковья многое делают для участников специальной военной операции и их семей: собирают необходимые вещи и продукты, выезжают с гуманитарными миссиями в зону СВО, а также оказывают духовную поддержку.
«Пусть ваши молитвы хранят наших защитников, придают им уверенности и сил. Желаю вам здоровья, благополучия, взаимопонимания в семьях, успехов в работе и удачи во всех добрых начинаниях!» — отметил Андрей Воробьев.