Губернатор Андрей Воробьев: Стадион «Спартак» откроют после реконструкции в Серпухове уже в этом году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Серпухов, где и пообщался со спортсменами, родителями будущих чемпионов и тренерами, которые очень ждут открытия стадиона «Спартак», которому более 100 лет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Я сегодня приехал сюда, чтобы посмотреть легендарный стадион, который мы отремонтировали, создали здесь все условия. Надеюсь, что он будет радовать жителей, ребята с удовольствием смогут тренироваться. Очень рассчитываем, что вы здесь воспитаете характер и отточите свое мастерство», — обратился к спортсменам Андрей Воробьев.

Отмечается, что в этом году серпуховскому стадиону 113 лет, он построен в 1910 году (футбольное поле появилось еще раньше — в 1902-м). Последний раз его модернизировали к Олимпиаде-80, поэтому стадион нуждался в реконструкции, которая началась в 2021 году.

На «Спартаке» появилось футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами с административно-бытовым корпусом на 2,5 тыс. мест, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, мультиспортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол. Также здесь — лыжероллерная трасса и хоккейная коробка. Уже сейчас у юных футболистов есть возможность опробовать новое поле.