Губернатор Андрей Воробьев обсудил планы по сотрудничеству с Первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо

Глава Московской области Андрей Воробьев встретился с Первым заммэра города Чунцин Ченом Мингбо в ходе визита в Китайскую Народную Республику. В рамках встречи они обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

«Наш Президент постоянно подчеркивает особые отношения с Китайской Народной Республикой, с ее лидером, председателем Си Цзиньпином. Мы этим очень дорожим и считаем, что со своей стороны должны поддерживать и вносить свою лепту в эти коммуникации, отношения и взаимодействие между странами», - отметил Андрей Воробьев.

Отмечается, что одной из ключевых тем стала автомобильная промышленность. Китайская автомобильная промышленность растет, и конечно, на текущем этапе логичным образом встает вопрос локализации производства.

Чунцин – крупнейший город КНР и мира по населению и территории – около 33 млн человек. Чен Мингбо рассказал, что он играет большую роль в развитии промышленности всего Китая. В городе представлены практически все отрасли, в том числе самые передовые, такие как создание новых источников энергии, технологии высокоскоростной передачи данных.

«Мы очень рады видеть вас, Андрей Юрьевич (Воробьев), и вашу делегацию в городе Чунцин. В марте этого года наш председатель Си Цзиньпин посетил Россию, и главы наших государств достигли договоренностей по укреплению двустороннего сотрудничества. Чунцин в свою очередь тоже изучает возможность укрепления всесторонней связи с Россией, в том числе в сферах энергетики, торговли и транспорта», - отметил Чен Мингбо.

Фото: [ Константин Семенец ]

Также в ходе встречи Андрей Воробьев отметил, что для Московской области и страны в целом очень важны партнерские отношения в сфере образования, обмен практиками. В ходе встречи Андрей Воробьев и Чен Мингбо договорились организовать участие китайских педагогов в преподавании китайского языка в подмосковных школах.