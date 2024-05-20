Губернатор Андрей Воробьев поздравил телеканал «360» с 10-летним юбилеем

«Мы стремились к тому, чтобы все было современно, технологично, чтобы можно было завоевать большую аудиторию. За счет чего? Это и творческие ходы, и современный вещательный комплекс, и разворот в сторону диджитал, интернета Телеканал „360“ — это про настоящее. Таков новый лозунг, который придумали ребята и он, мне кажется, достаточно точно отражает то, чем они занимаются», — отметил бывший генеральный директор «360», а сегодня заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.