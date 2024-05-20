Губернатор Андрей Воробьев поздравил телеканал «360» с 10-летним юбилеем
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями, продюсерами, редакторами, корреспондентами, ведущими телеканала «360» и поблагодарил их за профессионализм и участие в важных для региона событиях. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Хотел бы выразить слова благодарности вашему талантливому и творческому коллективу. Каждый канал имеет свой почерк, стиль, и все, кто стоял у его истоков, старались соответствовать современности, креативности. Спасибо, что находитесь в поиске, все время ищете что-то новое», — сказал Андрей Воробьев.
Отмечается, что за эти 10 лет телеканал «360» вырос в крупную региональную медиакомпанию. Сегодня она занимает лидирующие позиции в сегменте электронных СМИ и диджитал-ресурсов Московской области, имеет значительную аудиторию в Подмосковье и широкий федеральный охват (около 90 млн человек). Сайт 360.ru ежедневно посещают порядка 1 млн пользователей. Еще более 1,5 млн являются подписчиками в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджере «Телеграм», на платформах RuTube и Яндекс.Дзен.
«Мы стремились к тому, чтобы все было современно, технологично, чтобы можно было завоевать большую аудиторию. За счет чего? Это и творческие ходы, и современный вещательный комплекс, и разворот в сторону диджитал, интернета Телеканал „360“ — это про настоящее. Таков новый лозунг, который придумали ребята и он, мне кажется, достаточно точно отражает то, чем они занимаются», — отметил бывший генеральный директор «360», а сегодня заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.