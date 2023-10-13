Губернатор Андрей Воробьев: Права 8,4 тысячи подмосковных дольщиков восстановят до конца года

В подмосковных Котельниках начали выдавать ключи людям, купившим квартиры в ЖК «Белые росы». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ключи от своих квартир получат почти восемьсот жителей региона.

«Еще недавно проблема обманутых дольщиков была одной из самых острых у нас в Подмосковье. Президент поставил задачу к 2024 году помочь всем, кто по вине недобросовестных застройщиков остался без жилья. Сейчас уже 109 из 117,5 тысяч наших жителей переехали в свои квартиры или получили законную компенсацию. У нас остается еще 8,4 тысячи дольщиков – это 193 дома в 28 округах», - отметил Воробьев.

Отмечается, что строительство ЖК «Белые росы», включающего четыре монолитных корпуса высотой 22-24 этажа, началось еще осенью 2013-го. Работы должны были завершить через два года, однако из-за финансовых трудностей застройщика ООО «Стройкомфорт» они были остановлены. В апреле 2021-го дома передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Проблемный объект достроили и ввели в эксплуатацию в минувшем августе.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и Правительства МО ] Фото: [ Пресс-служба губернатора и Правительства МО ] Фото: [ Пресс-служба губернатора и Правительства МО ]

В прошлом году в Подмосковье должны были выдать ключи или выплатить компенсации 14,7 тыс. жителей. План перевыполнили – восстановили права 16,4 тыс. человек. Андрей Воробьев в своем ежегодном Обращении в июне этого года отмечал, что в работе еще 12 тыс. дольщиков.